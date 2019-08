Eduardo Villegas dejó de ser el director técnico de Selección de Futbol luego de que el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Futbol (FBF) aprobó la recesión de contrato. Tras conocer dicha determinación, Villegas dijo sentirse dolido y triste, sin embargo aseguró que no caerá y que se levantará de este “tropiezo” en la vida.

“Me siento en este momento muy afectado, muy dolido y triste, estaba camino a la radio, pero estoy retornando a mi domicilio para estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijas y procurar sobrellevar este tiempo con gente que amo, que quiero, e ir tomando las previsiones necesarias respecto de esta controversia e imposición totalmente negativa desde mi punto de vista porque habíamos acordado con ellos (Ejecutivos de la Federación) un proceso y hoy día ellos mismos me están dando la espalda”, declaró al programa Radio en Vivo que se transmite por radio Fides.

Agradeció a la gente que apoyó su designación a través de las redes sociales. “Estoy agradecido porque ha sido un reconocimiento verdadero y ser elegido por el pueblo es maravilloso, me he sentido muy alagado, estoy agradecido”, sostuvo.

Villegas dijo también que esté momento es un tropiezo en la vida del que se levantará. “Es un tropiezo, probablemente nuestro, en el futbol y en la vida, la vida continua y el futbol continua, no me voy a caer, me voy a levantar, porque sé que hay una gran mayoría en el país que querían que esto se haga, que haya proceso, continuidad y que sigamos trabajando con gente más joven. No me voy a caer”, acotó.

Radio Fides/La Paz