El senador, Yerko Núñez, reveló que la mueblería cruceña “Hurtado” amobló la Casa Grande del Pueblo por invitación directa, la contratación no pasó por ningún proceso de licitación, los datos fueron extraídos de la página del SICOES, el legislador cuestiona que las especificaciones no figuren.

“Mueblería Hurtado tiene su cede en Santa Cruz le compran por invitación directa no hay licitación, las especificación no existen, les dieron la mesa no sabemos si las especificaciones técnicas se cumplieron”, declaró Núñez en A.M de Fides.

Reiteró que el Gobierno mediante una resolución biministerial, destinó 18,8 millones de bolivianos para equipar la Casa Grande del Pueblo, recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).

Este martes el presidente Evo Morales calificó de mezquinos a las personas que no están de acuerdo con el equipamiento de la Casa Grande, dijo que hay gente que quiere «hacer daño a nuestra querida Bolivia».

RadioFides/A.M