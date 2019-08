El jugador del club Bolívar de La Paz, Leonardo Vaca, presentó su declaración informativa en la Fiscalía de Santa Cruz en calidad de testigo por el secuestro del señor Mauricio Rivera que se produjo «por cuentas» pendientes en temas de narcotráfico.

Según el futbolista su exchofer es el que está involucrado en el ilícito y de manera errónea la Policía lo vincula con el caso porque halló varias facturas y una tarjeta telefónica del futbolista siendo que su chofer le “colaboraba” con los importes.

“La verdad yo no tengo nada que ver en esto, no soy una mala persona tampoco perjudicaré mi trabajo para fregarme mi futuro que construí desde que era chico, mi chofer me ayuda con mis facturas por eso me están queriendo involucrar”, declaró Vaca.

Vaca reconoció un viaje a Colombia que presuntamente era de tránsito para arribar de Republica Dominicana donde fue a vacacionar a La Paz.

RadioFides/Santa Cruz