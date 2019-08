El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Alberto Egüez, se presentó a declarar ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca en calidad de testigo por el audio en el que presuntamente se lo escucha hablando con el juez Pedro Carvalho pidiéndole que favorezca a una de las partes, a su salida descartó pedir licencia durante el proceso de investigación.

“Hemos colaborado con todo lo que tenemos para aportar a la misma, creo que no; en este caso estamos en una investigación, no hay culpables, no termino ningún proceso, no hay resultado del desempeño de mis labores para que yo me pueda apartar”, declaró Egüez.

Reitero que el audio está manipulado, es fraudulento y tiene el afán de mellar su dignidad, espera que las investigaciones del Ministerio Público puedan dar con los responsables. El ministro de Justicia, Héctor Arce, insinuó que el magistrado Carlos Alberto Egüez, debe solicitar licencia para ser investigado.

RadioFides/Santa Cruz