El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, dijo desconocer que Bolivia Dice No plantee su nombre para candidato a la Vicepresidencia en remplazo de Edwin Rodríguez, sobre el tema se enteró mediante los medios de comunicación, cree que la prioridad es recuperar la democracia que se ve amenazada por el Movimiento al Socialismo (MAS), por imponer una candidatura “ilegal”, de oficializarse consultará a sus bases porque se encuentra representando una institución.

“Me enteré por los medios de comunicación, nunca hablé nada, es algo que me sorprendió, no hablamos ni nadie me ha buscado, no me llamaron, hay que analizar, lo único que buscamos es devolver la democracia al país”, declaró Larrea a Radio Fides.

Este jueves en el programa Antes de Medio Día de Fides se advirtió sobre la iniciativa de Bolivia Dijo No de invitar al presidente del ente colegido de La Paz a ser candidato a la Vicepresidencia luego que Rodríguez aceptara el pedido del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), de renunciar a su postulación.

RadioFides/La Paz