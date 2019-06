Un audio presuntamente de Katherine Pasciuta exjefa de comunicación del Ministerio de Justicia, circula en las redes sociales se la escucha insultando a los periodistas y amenazando a una funcionaria de esa dependencia.

«A mí tú no vas a venir a dar órdenes. Si a ti bien te dijo el doctor que los medios de comunicación los atiendo yo, yo no soy tu secretaria, querida, para que me derives a cien pelotudos de la prensa para que tenga que atender mientras yo atiendo al ministro, eso que te quede claro…”.

Según el audio sigue con los reclamos observando el desempeño de una trabajadora, la acusa de no saber leer y deja en claro que ella es la “jefa”.

«Esta mañana hemos tenido un putazo toda la reunión por culpa de tus monitoreos, porque no sabes leer, no sé si habrás estudiado comunicación o qué mierda…me haces llamar la atención a mí que piensas que te manejas voz sola seguro era asi cuando no había una dirección te guste o no, yo soy tu jefa”.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Justicia califica de un exabrupto condenable e inaceptable lo ocurrido, anuncia el cambio de funciones de Pascuita al estar imposibilitados de proceder con su retiro por su estado de gravidez.

Sobre la situación de la funcionaria aludida por la exjefa de comunicación, iniciaron un proceso administrativo.

