Jaime Paz Zamora de manera oficial anunció el retiro de su candidatura a la Presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), porque le negaron la posibilidad de elegir una brigada parlamentaria que lo acompañe en las próximas elecciones del mes de octubre.

Paz, habría solicitado al PDC realizar una convocatoria abierta para todos los y hombre mujeres profesionales preparados, independientemente de su ideología, quería una “revolución parlamentaria”, convocar a los colegios de profesionales para que postulen a la Asamblea Legislativa pero el PDC le abría insinuado que se limite a cumplir los estatutos del partido político.

“Fue ingenuo pensar que cuando me invitaron a formar parte de una candidatura tenía la seguridad que me iban a permitir definir la estructura de la brigada parlamentaria que me acompañaría, pero resulta que no fue así”, dijo Paz.

Considera que el PDC trata de implementar una política del siglo pasado con unos estatutos partidarios que no están acorde a la realidad del país, reconoció que es un partido pequeño pero sus estatutos son más grandes que sus militantes.

Jaime Paz. Foto; Radio Fides Santa Cruz

RadioFides/Santa Cruz