En el marco de la IX Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana que se desarrolló en Trinidad, el Gobierno aprobó 15 medidas para fortalecer la Policía, desde pruebas psicológicas, creación de un Registro de Personal para detectar irregularidades y delitos cometidos por servidoras y servidores públicos policiales. El documento fue avalado por autoridades de Gobierno y policiales.
15 MEDIDAS PARA FORTALECER LA POLICÍA BOLIVIANA:
1.- SE CREA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POLICIALES ASIGNACIÓN DE PUNTAJE ANTE INFORMACIÓN Y/O DENUNCIAS DE HECHOS DE CORRUPCION INTERNA.
2.- SE ELIMINA LA DISCRECIONALIDAD EN LA OTORGACIÓN DE DISTINCIONES Y EN LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJES.
3.- SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE PERSONAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA Y SE IMPLEMENTA EL REGISTRO OBLIGATORIO DE DATOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POLICIALES.
4.- SE CREA EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTRAINTELIGENCIA EN LA POLICÍA BOLIVIANA.
5.- SE CREA EL SISTEMA DE REGISTRO DE PERSONAS CON MANDAMIENTO DE APREHENSIÓN NACIONAL Y CAPTURA INTERNACIONAL.
6.- SE ELIMINA LA DISCRECIONALIDAD EN LOS CAMBIOS DE DESTINO Y SE GARANTIZA LA MOVILIDAD INTERDEPARTAMENTAL PLANIFICADA.
7.- SE FORTALECE EL ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO.
8.- SE AGILIZA EL PROCESO DISCIPLINARIO POLICIAL (LEY 101).
9.- MAYOR INDEPENDENCIA FUNCIONAL A LAS INSPECTORÍAS DEPARTAMENTALES.
10.- LA POLICÍA BOLIVIANA TENDRÁ LA ATRIBUCIÓN DE APREHENDER A TODA PERSONA QUE SE ENCUENTRE CON REGISTRO DE NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL.
11.- SE LANZA LA CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO PLAN DE CARRERA.
12.- “PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA POLÍCIA”, CON APOYO DE LA UNODC.
13.- SE CREA LA “COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REVISIÓN DE PROCESOS EN TRÁMITE”.
14.- REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIPOL, CON APOYO DE FIIAPP – UE.
15.- IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PREVENTIVA PARA LA POLICÍA BOLIVIANA “BODY CAM”, PLAN PILOTO 500 CÁMARAS.
RadioFides/Trinidad