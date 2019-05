El asesor de seguridad nacional John Bolton detalló que el presidente interino de Venezuela tuvo conversaciones con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el director de la Dirección de Contrainteligencia, Iván Hernández Dala. «No cumplieron pero aún tienen una chance», afirmó

John Bolton realizó un pronunciamiento este martes desde la Casa Blanca sobre la tensa jornada en Venezuela. El asesor de seguridad de Donald Trump reveló que Vladimir Padrino López (ministro de Defensa), Maikel Moreno (presidente del Tribunal Supremo de Justicia) e Iván Hernández Dala (director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar) negociaron con Juan Guaidó la salida de Nicolás Maduro del poder, informó Infobae.

.@vladimirpadrino, @Ivanr_HD, @MaikelMorenoTSJ: Your time is up. This is your last chance. Accept Interim President Guaido’s amnesty, protect the Constitution, and remove Maduro, and we will take you off our sanctions list. Stay with Maduro, and go down with the ship.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 30, 2019