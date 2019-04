El senador del MAS, Omar Aguilar, reveló que el presidente Evo Morales anuló el acuerdo entre la Federación de Choferes 1º Mayo y Vías Bolivia, ante los conflictos por las transferencias millonarias arguyendo que no tuvo el fin social que debía y por el contrario los recursos económicos se encontraban en cuentas particulares de los choferes.

“Entendemos que los recurso no cumplieron el objetivo social que debía, por tanto no se hizo lo correcto, por eso el Presidente tomó la decisión de eliminar el acuerdo, a partir de esta decisión no hay convenio alguno, no habrá trasferencia de recursos”, informó Aguilar.

Aguilar plantea auditorias por el manejo de los recursos trasferidos por Vías Bolivia que según exdirigentes asciende a 15 millones de bolivianos, pide que los actuales representantes de los choferes respondan y devuelvan los recursos económicos administrados desde el año 2004.

RadioFides/La Paz