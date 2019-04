Familiares y amigos de Eduardo Lea Plaza, ex ejecutivo de COTAS enviado a la cárcel de Palmasola por la investigación del robo millonario a la cooperativa, protagonizaron una protesta en puertas del Tribunal de Justicia de Santa cruz pidiendo su liberación.

El padre de Lea, pidió que la justicia actúe de acuerdo a ley no entiende como su hijo que denunció las irregularidades al interior de COTAS ahora este recluido en el penal, las hermanas de Lea pidieron al ministerio público actuar con la verdad y no buscar culpables donde no los hay.

“Él no tiene nada que ver el ministerio público no es objetivo no respeta el principio de inocencia, para ellos todos son culpables y los están mandando a la cárcel”, declaró.

El Juzgado Catorceavo de Instrucción Penal de la ciudad de Santa Cruz determinó enviar a la cárcel de Palmasola, con detención preventiva, a Eduardo Jorge Lea, según la fiscalía se acreditó los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización de la investigación.

RadioFides/Santa Cruz